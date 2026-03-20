Премьер Вьетнама прибудет с визитом в Россию
20 марта 202609:54
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь посетит Россию с официальным визитом. Об этом говорится в заявлении МИД республики.
«По приглашению премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина премьер-министр... во главе высокопоставленной вьетнамской делегации посетит с официальным визитом Россию», - рассказали в ведомстве.
Визит запланирован на 22-25 марта.
Ранее правительство РФ анонсировало переговоры Михаила Мишустина и Фам Минь Чиня в Москве 23 марта.
Горячие новости
- На Кубани электроподстанция загорелась из-за падения обломков БПЛА
- «АвтоВАЗ» начал производство коммерческих авто под брендом SKM
- В ДНР задержали агента Киева, готовившего подрыв машины чиновника
- «Убирают конкурентов?»: От Минцифры и ФАС потребовали разъяснений по «белым спискам»
- Премьер Вьетнама прибудет с визитом в Россию
- Минздрав проработает включение в ОМС профгигиены полости рта детям
- Нефть по $180: США уточнили санкции для российского сырья
- В белгородском селе Муром из-за атаки БПЛА погиб мирный житель
- Число попавших в ДТП в Приморье машин увеличилось до 25
- Генсек ООН: Окончание конфликта на Ближнем Востоке зависит от США