Премьер Вьетнама прибудет с визитом в Россию

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь посетит Россию с официальным визитом. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

«По приглашению премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина премьер-министр... во главе высокопоставленной вьетнамской делегации посетит с официальным визитом Россию», - рассказали в ведомстве.

Визит запланирован на 22-25 марта.

Ранее правительство РФ анонсировало переговоры Михаила Мишустина и Фам Минь Чиня в Москве 23 марта.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
