Мэр Харькова пожаловался на российские ракеты

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что по объекту в городе нанесён удар управляемой авиаракетой, сообщает RT.

Генерал-майор Алаудинов: ВСУ попали в засаду «Ахмата» на харьковском направлении

По его словам, во время удара российскими силами 31 августа впервые «применили «Гром-Э1» — гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы».

1 сентября в городе также произошло несколько взрывов. Массированный удар «Искандерами» наносился по расположениям Вооруженных сил Украины, наёмников и многочисленных нацбригад.

Также стало известно, что в Харькове один из энергетических объектов получил повреждения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот видео очевидцев из соцсетей
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияРакетыХарьков

Горячие новости

Все новости

партнеры