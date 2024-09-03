Мэр Харькова пожаловался на российские ракеты
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что по объекту в городе нанесён удар управляемой авиаракетой, сообщает RT.
По его словам, во время удара российскими силами 31 августа впервые «применили «Гром-Э1» — гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы».
1 сентября в городе также произошло несколько взрывов. Массированный удар «Искандерами» наносился по расположениям Вооруженных сил Украины, наёмников и многочисленных нацбригад.
Также стало известно, что в Харькове один из энергетических объектов получил повреждения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru