Минэнерго Украины сообщило о повреждении объекта энергетики в Харькове

В Харькове один из энергетических объектов получил повреждения, сообщило в своем Telegram-канале Министерство энергетики Украины.

СМИ: Неизвестный обстрелял прохожих в Харькове

Ведомство прокомментировало последствия удара российских сил по объектам в Харькове 1 сентября. В результате атака поврежден инфраструктурный объект, однако какой именно министерство не уточнило.

В воскресенье стало известно о минимум 10 взрывах в городе. Они прогремели с 13:00 до 13:14.

Ранее подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по украинским резервам в Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео очевидцев из соцсетей
ТЕГИ:ЭнергетикаХарьковУкраина

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