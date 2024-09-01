Минэнерго Украины сообщило о повреждении объекта энергетики в Харькове

Ведомство прокомментировало последствия удара российских сил по объектам в Харькове 1 сентября. В результате атака поврежден инфраструктурный объект, однако какой именно министерство не уточнило.

В воскресенье стало известно о минимум 10 взрывах в городе. Они прогремели с 13:00 до 13:14.

Ранее подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по украинским резервам в Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».

