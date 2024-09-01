Минэнерго Украины сообщило о повреждении объекта энергетики в Харькове
1 сентября 202420:29
В Харькове один из энергетических объектов получил повреждения, сообщило в своем Telegram-канале Министерство энергетики Украины.
Ведомство прокомментировало последствия удара российских сил по объектам в Харькове 1 сентября. В результате атака поврежден инфраструктурный объект, однако какой именно министерство не уточнило.
В воскресенье стало известно о минимум 10 взрывах в городе. Они прогремели с 13:00 до 13:14.
Ранее подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по украинским резервам в Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минэнерго Украины сообщило о повреждении объекта энергетики в Харькове
- Участки железной дороги в Белгороде арестовали по делу Рината Ахметова
- Песков заявил о жестком и бескомпромиссном разговоре Путина и Байдена в 2021 году
- Петиция о снижении возраста мобилизации на Украине набрала нужное число голосов
- ВСУ атаковали город Шебекино и два села в Белгородской области
- Служба управления воздушным движением ФРГ подверглась хакерской атаке
- Умер народный артист России Алексей Кудинович
- На Кубани при столкновении автомобилей погибли три человека
- При атаке ВСУ по Белгороду ранены 11 человек
- «Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом» в седьмом туре РПЛ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru