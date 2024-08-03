Генерал-майор Алаудинов: ВСУ попали в засаду «Ахмата» на харьковском направлении

Бойцы ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» на харьковском направлении, рассказал командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов, чьи слова приводит РИА Новости.

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По словам Алаудинова, в операции участвовала группа спецназа командира Аида, бой произошел в районе города Волчанска.

Ранее Алаудинов заявил, что Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, у Киева нет сил и средств противостоять российским военным, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация

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