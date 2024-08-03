Генерал-майор Алаудинов: ВСУ попали в засаду «Ахмата» на харьковском направлении
3 августа 202418:22
Бойцы ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» на харьковском направлении, рассказал командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов, чьи слова приводит РИА Новости.
По словам Алаудинова, в операции участвовала группа спецназа командира Аида, бой произошел в районе города Волчанска.
Ранее Алаудинов заявил, что Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, у Киева нет сил и средств противостоять российским военным, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru