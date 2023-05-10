«Меньше мотивации»: Генерал об идее отправлять «новых русских» на СВО
Будучи гражданами России, мигранты должны исполнять свой долг перед страной. Но если они это и будут делать, то без мотивации, заявил НСН Владимир Болдырев.
Мигранты должны служить наравне с «коренными» гражданами России, но в большинстве своем приезжие мужчины будут менее мотивированы, рассказал НСН экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев.
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев разрабатывает законопроект, позволяющий отправлять мигрантов с российским гражданством в зону проведения военной операции России на Украине. На сегодняшний день те, у кого двойное гражданство, могут привлечь в ряды армии только добровольно.
«Раз они граждане России, то должны исполнять свой долг. Почему бы и нет, если они стали гражданами России? Вполне законно. Должны служить так же, как и остальные граждане. Наравне с ними», - сказал Болдырев.
Собеседник уверен, что в большинстве своем мигранты будут не так мотивированы, как родившиеся в России мужчины.
«Все зависит от каждого человека. У каждого своя мотивация. Я думаю, в любом случае будут менее мотивированы, чем, так скажем, коренные граждане России», - подытожил генерал.
Ранее Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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