«Меньше мотивации»: Генерал об идее отправлять «новых русских» на СВО

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев разрабатывает законопроект, позволяющий отправлять мигрантов с российским гражданством в зону проведения военной операции России на Украине. На сегодняшний день те, у кого двойное гражданство, могут привлечь в ряды армии только добровольно.

«Раз они граждане России, то должны исполнять свой долг. Почему бы и нет, если они стали гражданами России? Вполне законно. Должны служить так же, как и остальные граждане. Наравне с ними», - сказал Болдырев.

Собеседник уверен, что в большинстве своем мигранты будут не так мотивированы, как родившиеся в России мужчины.

«Все зависит от каждого человека. У каждого своя мотивация. Я думаю, в любом случае будут менее мотивированы, чем, так скажем, коренные граждане России», - подытожил генерал.

Ранее Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

