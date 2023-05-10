Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации в России

По его словам, это необходимо в связи с нехваткой личного состава в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Потому что ребят ранят, наших бойцов убивают. Даже когда фронт стоит, идут артобстрелы. Мы теряем боеспособных ребят. Их надо восполнять... Поэтому нужна мобилизация», - указал Рогозин.

Он добавил, что в случае набора необходимого числа контрактников мобилизация не понадобится.

Ранее Рогозин предложил остановить украинское контрнаступление, применив ядерное оружие против превосходящего в силах и средствах противника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».