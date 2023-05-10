Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации в России

Руководитель группы военных советников «Царские волки», бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что кроме объявленной в сентябре 2022 года частичной мобилизации должна была пройти ещё одна.

Дмитрий Рогозин вернулся в зону спецоперации после ранения

По его словам, это необходимо в связи с нехваткой личного состава в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Потому что ребят ранят, наших бойцов убивают. Даже когда фронт стоит, идут артобстрелы. Мы теряем боеспособных ребят. Их надо восполнять... Поэтому нужна мобилизация», - указал Рогозин.

Он добавил, что в случае набора необходимого числа контрактников мобилизация не понадобится.

Ранее Рогозин предложил остановить украинское контрнаступление, применив ядерное оружие против превосходящего в силах и средствах противника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
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