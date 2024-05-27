Австралия объяснила нежелание конфисковать замороженные российские активы
Австралийская Конституция не дает возможности конфисковать в пользу Украины российские активы. Об этом в эфире радиостанции ABC заявил вице-премьер страны Ричард Марлз.
Политик напомнил, что Австралия заморозила средства, а также ввели существенные экономические санкции против Белоруссии и России, однако не намерена преступать закон. Он подчеркнул, что австралийскими властями публично не распространяются сведения об объеме замороженных активов, однако он заверил .что их стоимость «значительно меньше», чем та, которая публикуется в СМИ.
Отмечается, что, согласно украинскому законодательству, владельцы активов смогут получить их с процентами после отмены санкций, но за вычетом затрат на управление активами.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, дающий российским судам право использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru