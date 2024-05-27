Австралия объяснила нежелание конфисковать замороженные российские активы

Политик напомнил, что Австралия заморозила средства, а также ввели существенные экономические санкции против Белоруссии и России, однако не намерена преступать закон. Он подчеркнул, что австралийскими властями публично не распространяются сведения об объеме замороженных активов, однако он заверил .что их стоимость «значительно меньше», чем та, которая публикуется в СМИ.

Отмечается, что, согласно украинскому законодательству, владельцы активов смогут получить их с процентами после отмены санкций, но за вычетом затрат на управление активами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, дающий российским судам право использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.

