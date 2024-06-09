Медведев заявил, что Украина управляется США и странами НАТО

Украина в настоящее время прямо управляется США и странами Североатлантического альянса, сообщил в Telegram зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев: Россия добьется победы в конфликте с Украиной в ближайшее время

По его словам, страна полностью содержится ими. Политик указал, что на Украину, «несмотря на протесты собственного населения», поставляются оружие «самых смертоносных видов». Медведев напомнил, что евродипломат Жозеп Боррель ранее говорил, что если прекратить передачу оружия Киеву, то конфликт на Украине «можно закончить за пару недель».

Ранее Медведев пригрозил странам НАТО тактическим ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАНАТОУкраинаДмитрий Медведев

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