Медведев пригрозил странам НАТО тактическим ядерным оружием

Как отметил политик, использование иностранного вооружения для атак по РФ предполагает, что всю технику и специалистов НАТО, противостоящих российским силам, будут уничтожать на территории Украины и других стран, если оттуда наносятся удары по России. Кроме того, Москва отмечает, что дальнобойные средства поражения напрямую управляются военными Североатлантического альянса, и это участие блока в конфликте против РФ, которое может стать casus belli (формальным поводом для объявления войны). По словам Медведева, в случае эскалации при таком сценарии альянс не сможет удержаться от вовлечения в противостояние.

«Сколько бы ни болтали... что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против б. Украины и тем более отдельных стран НАТО, жизнь гораздо страшнее», — написал зампред СБ в своем Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что отставные функционеры альянса просчитались, говоря о невозможности конфликта России и Украины, так же они могут просчитаться с вероятностью применения тактического ядерного оружия, и эта ошибка будет фатальной. По словам политика, ситуация уже развивается «по самому плохому сценарию», происходит постоянная эскалация мощи используемого оружия НАТО.

«А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто», — заключил Медведев.

