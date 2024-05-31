Медведев пригрозил странам НАТО тактическим ядерным оружием
«Индивидуальная помощь» стран НАТО Украине в противостоянии с Россией, в том числе применение западного оружия повышенной дальности по территории РФ — серьезная эскалация конфликта, за которой последует ответ разрушительной силы. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Как отметил политик, использование иностранного вооружения для атак по РФ предполагает, что всю технику и специалистов НАТО, противостоящих российским силам, будут уничтожать на территории Украины и других стран, если оттуда наносятся удары по России. Кроме того, Москва отмечает, что дальнобойные средства поражения напрямую управляются военными Североатлантического альянса, и это участие блока в конфликте против РФ, которое может стать casus belli (формальным поводом для объявления войны). По словам Медведева, в случае эскалации при таком сценарии альянс не сможет удержаться от вовлечения в противостояние.
«Сколько бы ни болтали... что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против б. Украины и тем более отдельных стран НАТО, жизнь гораздо страшнее», — написал зампред СБ в своем Telegram-канале.
Медведев подчеркнул, что отставные функционеры альянса просчитались, говоря о невозможности конфликта России и Украины, так же они могут просчитаться с вероятностью применения тактического ядерного оружия, и эта ошибка будет фатальной. По словам политика, ситуация уже развивается «по самому плохому сценарию», происходит постоянная эскалация мощи используемого оружия НАТО.
«А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто», — заключил Медведев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru