Медведев: Россия добьется победы в конфликте с Украиной в ближайшее время

Видео появилось на его странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, благодаря военнослужащим «мы в самом ближайшем времени добьемся необходимых нам результатов».

Медведев отметил, что России нужна только победа, и страна ее получит.

Ранее заместитель председателя Совбез предрек мировую войну в случае удара США по целям в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

