Медведев: Россия добьется победы в конфликте с Украиной в ближайшее время
28 мая 202402:32
Россия в ближайшее время добьется победы в конфликте вокруг Украины, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Видео появилось на его странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, благодаря военнослужащим «мы в самом ближайшем времени добьемся необходимых нам результатов».
Медведев отметил, что России нужна только победа, и страна ее получит.
Ранее заместитель председателя Совбез предрек мировую войну в случае удара США по целям в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генпрокуратура Украины: Разрушен терминал аэропорта Запорожья
- «Прогресс МС-25» затопят в Тихом океане
- Медведев: Россия добьется победы в конфликте с Украиной в ближайшее время
- Минобороны ФРГ: Германия имеет с Украиной секретный договор по оружию
- Британец убил россиянина, пристававшего к его жене на вечеринке в Таиланде
- Майку Тайсону потребовалась помощь врачей во время полета в Лос-Анджелес
- СМИ: Франция прорабатывает вопрос об отправке военных инструкторов на Украину
- Трое подростков пострадали при столкновении электросамоката и мотоцикла в Москве
- Количество пострадавших при обстреле Горловки выросло до пяти
- Роспотребнадзор не имеет данных о покупателях, лизавших куриные яйца в магазине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru