Медведев: Россия добьется победы в конфликте с Украиной в ближайшее время

Россия в ближайшее время добьется победы в конфликте вокруг Украины, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Видео появилось на его странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, благодаря военнослужащим «мы в самом ближайшем времени добьемся необходимых нам результатов».

Медведев отметил, что России нужна только победа, и страна ее получит.

Ранее заместитель председателя Совбез предрек мировую войну в случае удара США по целям в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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