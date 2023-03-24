Медведев допустил продвижение российских войск до Киева и Львова

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов, заявил о возможности продвижения российской армии до Киева и Львова, если такая необходимость появится.

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«Если до Киева надо дойти - значит, надо идти до Киева, если до Львова - значит, надо идти до Львова, чтобы истребить эту заразу», - подчеркнул политик.

Зампред СБ акцентировал внимание на необходимости добиться всех поставленных целей по защите российских территорий. Медведев считает неуместным говорить о сроках специальной военной операции (СВО), так как на развитие событий влияет очень много факторов, а оценки хода и сроков СВО, по мнению политика, может давать верховный главнокомандующий — президент России Владимир Путин.

Медведев также предупредил о возможных последствиях столкновения сильнейших армий мира.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
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