Медведев допустил продвижение российских войск до Киева и Львова
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов, заявил о возможности продвижения российской армии до Киева и Львова, если такая необходимость появится.
«Если до Киева надо дойти - значит, надо идти до Киева, если до Львова - значит, надо идти до Львова, чтобы истребить эту заразу», - подчеркнул политик.
Зампред СБ акцентировал внимание на необходимости добиться всех поставленных целей по защите российских территорий. Медведев считает неуместным говорить о сроках специальной военной операции (СВО), так как на развитие событий влияет очень много факторов, а оценки хода и сроков СВО, по мнению политика, может давать верховный главнокомандующий — президент России Владимир Путин.
Медведев также предупредил о возможных последствиях столкновения сильнейших армий мира.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Монахи получили предписание о выселении из корпуса Киево-Печерской лавры
- Турпоток из России в Индонезию в январе превысил допандемийный
- Саакашвили обвинил Россию в его отравлении
- Актер из «Универа» Гогунский попрощался с Европой в своей новой песне
- В Боснии и Герцеговине напомнили о бомбардировках НАТО сербов
- На Украине арестовали активы жены Медведчука
- Полковник Макгрегор: Силы ВСУ уничтожаются до того, как они дойдут до российских войск
- В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой
- Памятник Горькому снесли в Одессе
- СМИ: Польша хочет увеличения Фонда мира ЕС, финансирующего поставки оружия Киеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru