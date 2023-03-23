Пригожин назвал условие окончания СВО

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на своей странице в соцсетях заявил, что понимание сроков окончания специальной военной операции (СВО) зависит от обозначения финальных военных границ.

Пригожин обратился к Шойгу за поддержкой из-за предстоящего наступления ВСУ под Артемовском

«Нам нужно определиться, докуда мы доходим, или где мы стопоримся. Как только это будет определено абсолютно четко, тогда будет понятно, когда закончится СВО», - заявил бизнесмен.

По его словам, не стоит недооценивать противника и переоценивать себя. Нужно действовать грамотно, отметил Пригожин.

Ранее Пригожин призвал мобилизовать все ресурсы в России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

Горячие новости

Все новости

партнеры