Пригожин назвал условие окончания СВО
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на своей странице в соцсетях заявил, что понимание сроков окончания специальной военной операции (СВО) зависит от обозначения финальных военных границ.
«Нам нужно определиться, докуда мы доходим, или где мы стопоримся. Как только это будет определено абсолютно четко, тогда будет понятно, когда закончится СВО», - заявил бизнесмен.
По его словам, не стоит недооценивать противника и переоценивать себя. Нужно действовать грамотно, отметил Пригожин.
Ранее Пригожин призвал мобилизовать все ресурсы в России.
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