Пригожин назвал условие окончания СВО

«Нам нужно определиться, докуда мы доходим, или где мы стопоримся. Как только это будет определено абсолютно четко, тогда будет понятно, когда закончится СВО», - заявил бизнесмен.

По его словам, не стоит недооценивать противника и переоценивать себя. Нужно действовать грамотно, отметил Пригожин.

Ранее Пригожин призвал мобилизовать все ресурсы в России.