Мединский: киевская власть имеет ограниченный суверенитет

Украинские власти не способны принимать самостоятельные решения. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Выступая в рамках просветительского марафона «Новые горизонты» он отметил, что в ходе общения с руководством Украины, участники переговорного процесса сами признают свою неспособность полноценно управлять страной.

«Нынешняя киевская власть имеет ограниченный суверенитет. Они сами это осознают, когда мы общаемся. Наши оппоненты не дураки собрались, это поднаторевшие люди с хватким, цепким, изворотливым и быстрым умом. Они хитро говорят: "У нас несколько центров принятия решений. Понимайте, как хотите". Мы понимаем, что одним из центров являются их западные друзья», - цитирует Мединского агентство ТАСС.