«Мечтать не вредно!»: В Крыму оценили планы Украины по «истощению» полуострова
Даже гипотетическое уничтожение Крымского моста не приведет к блокаде Крыма, сказал в эфире НСН Юрий Гемпель.
Звучащие в Киеве заявления о планах по истощению Крыма являются пустым сотрясанием воздуха, сказал в интервью НСН председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее украинский аналитик и полковник ВСУ Петр Черник заявил, что Киев рассматривает вариант блокады Крыма «на истощение», но для этого надо разрушить Крымский мост.
«Подобные заявления еще раз подчеркивают террористическую сущность государства Украина. Это очередное сотрясание воздуха, попытка обратить на себя внимание и обострить ситуацию с целью получения очередных финансовых преференций со стороны Европы и США. Стоил ли России обращать на это внимание? Собака лает, караван идет», - сказал Гемпель.
По его словам, Украина может продолжать мечтать об уничтожении Крымского моста, однако Крым истощить невозможно.
«Украина уже осуществляла попытки разрушить мост, но, как говорится, мечтать не вредно. Даже если гипотетически представить, что Киеву это бы удалось, истощить Крым просто невозможно. Крым поддерживает и российское сообщество, и множество людей, проживающих в странах Европы. Сегодня там Россию стали поддерживать более активно и массово», - заключил собеседник НСН.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) ранее предположил в интервью НСН, что Украина может попытаться провести после распутицы весеннее контрнаступление – нанести удар на запорожском направлении, который создаст им «выгодные условия для прорыва к Крыму».
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