«Мечтать не вредно!»: В Крыму оценили планы Украины по «истощению» полуострова

Звучащие в Киеве заявления о планах по истощению Крыма являются пустым сотрясанием воздуха, сказал в интервью НСН председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее украинский аналитик и полковник ВСУ Петр Черник заявил, что Киев рассматривает вариант блокады Крыма «на истощение», но для этого надо разрушить Крымский мост.