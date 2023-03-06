«Жили и без моста!»: Сенатор Цеков отверг возможность взять Крым измором
Крымский мост показал свою устойчивость, разрушить его очень сложно, да и нельзя сказать, что всё держится только на нём, заявил НСН Сергей Цеков.
Люди, говорящие о возможности блокады Крыма на истощение, живут в несуществующей реальности, полуостров никогда не вернется в состав Украины. Об этом НСН заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
Ранее военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник в эфире телеканала «Говорит большой Львов» заявил, что Украина рассматривает вариант блокады Крыма на истощение. По его мнению, для реализации этого плана Украине потребуется разрушить Крымский мост. Цеков подчеркнул, что к подобным заявлениям нельзя относиться серьезно.
«Люди, которые допускают подобные заявления, живут в каком-то абстрагированном мире. Наверное, они считают, что все процессы, которые творятся в мире, происходят на территории Украины, что ее поддерживает чуть ли не все мировое сообщество. На самом же деле за Украину выступают только американцы и ряд русоненавистнических государств Европы, остальные помогают просто от невозможности отказаться. Украина и близко не подойдет к Крыму. Сейчас модно говорить о том, что Украина будет атаковать Крым и вернет его, что украинцы уже летом будут купаться в море в Ялте. Но сколько ни говори “халва”, во рту слаще не станет. Крым в состав Украины никогда не вернется», — сказал Цеков.
Собеседник НСН добавил, что Крымский мост не по зубам украинской армии.
«Даже если не будет каких-то военных действий, Крымский мост очень сложно разрушить, он весьма устойчивый. Более того, диверсионный акт 8 октября 2022 года показал, насколько быстро его можно отремонтировать. Полугода не прошло, а он уже полностью восстановлен», — отметил сенатор.
В заключение Цеков напомнил, что Крым уже находился в условиях полной блокады.
«Во-первых, на Крымском мосту не все держится. Есть и останется сухопутный коридор в Крым. Во-вторых, первые три года мы жили без моста. Была полная блокада, но от голода мы не умерли, нормально работала паромная переправа», — подытожил он.
Ранее эксперты отметили «уникально» высокие темпы восстановления Крымского моста.
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