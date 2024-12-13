До этого глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российская армия в зоне спецоперации на Украине демонстрируют высокие темпы продвижения в районе Покровска (Красноармейска). По его словам, поставленные верховным главнокомандующим цели СВО будут обязательно выполнены.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил НСН, что на скорость продвижения российских войск влияют множество факторов – это и необходимость закрепиться на новых рубежах, и погодные условия, и усиление ВСУ, а самое главное – стремление сохранить жизни российских солдат, передает «Радиоточка НСН».

