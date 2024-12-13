Маск заявил, что Украина давно должна была заключить мир
Украина должна была давно заключить мир, заявил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети X.
«Уже давно нужно было заключить мир», — сказал Маск, комментируя информацию о приближении Вооруженных сил РФ к городу Красноармейск.
До этого глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российская армия в зоне спецоперации на Украине демонстрируют высокие темпы продвижения в районе Покровска (Красноармейска). По его словам, поставленные верховным главнокомандующим цели СВО будут обязательно выполнены.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил НСН, что на скорость продвижения российских войск влияют множество факторов – это и необходимость закрепиться на новых рубежах, и погодные условия, и усиление ВСУ, а самое главное – стремление сохранить жизни российских солдат, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru