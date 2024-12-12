Украина заявила о неготовности к переговорам с Россией

По его словам, Украине нужна сильная позиция на переговорах, чтобы общаться с Россией на равных.

Кроме того, добавил Ермак, Украине для переговоров не хватает достаточного количества техники и вооружения, а также «гарантий безопасности».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина в результате конфликта с Россией потеряет треть своей территории. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

