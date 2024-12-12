Украина заявила о неготовности к переговорам с Россией
Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о неготовности Украины к переговорам с России по вопросу урегулирования конфликта между Киевом и Москвой. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
По его словам, Украине нужна сильная позиция на переговорах, чтобы общаться с Россией на равных.
Кроме того, добавил Ермак, Украине для переговоров не хватает достаточного количества техники и вооружения, а также «гарантий безопасности».
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина в результате конфликта с Россией потеряет треть своей территории. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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