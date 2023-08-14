Маск согласился с мнением о провале контрнаступления
Миллиардер Илон Маск из США поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса, который заявил о провале контрнаступления украинской армии и пагубной роли Вашингтона в кризисе вокруг бывшей советской республики.
По словам эксперта, американские власти игнорировали опасения Москвы в вопросе европейской безопасности, а в 2022 саботировали переговоры между Москвой и Киевом в Турции. Меркурис считает, что после провала контрнаступления США могли бы попытаться вступить в серьезные переговоры с Россией, но вместо этого требуют продолжения бойни.
«Точно», — написал Маск.
В США предрекли Украине скорый развал из-за неудач армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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