Маск согласился с мнением о провале контрнаступления

Миллиардер Илон Маск из США поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса, который заявил о провале контрнаступления украинской армии и пагубной роли Вашингтона в кризисе вокруг бывшей советской республики.

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По словам эксперта, американские власти игнорировали опасения Москвы в вопросе европейской безопасности, а в 2022 саботировали переговоры между Москвой и Киевом в Турции. Меркурис считает, что после провала контрнаступления США могли бы попытаться вступить в серьезные переговоры с Россией, но вместо этого требуют продолжения бойни.

«Точно», — написал Маск.

В США предрекли Украине скорый развал из-за неудач армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:СШАСпецоперацияУкраинаИлон Маск

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