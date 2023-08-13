WSJ: безуспешное наступление ВСУ снижает шансы на переговоры с РФ
Отсутствие успехов в ходе контрнаступления Украины снижает вероятность проведения переговоров об окончании конфликта этой зимой. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в западных дипломатических кругах.
Издание отметило, что западные чиновники надеялись на успех ВСУ, что позволило бы убедить Россию сесть за стол переговоров.
Дипломаты считают, что в настоящее время вероятность переговоров об окончании конфликта мала.
В интервью каналу ZDF канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для прекращения конфликта на Украине необходимы дипломатические усилия. Первым шагом к урегулированию он назвал переговоры в Саудовской Аравии 5-6 августа, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru