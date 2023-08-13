WSJ: безуспешное наступление ВСУ снижает шансы на переговоры с РФ

Издание отметило, что западные чиновники надеялись на успех ВСУ, что позволило бы убедить Россию сесть за стол переговоров.

Дипломаты считают, что в настоящее время вероятность переговоров об окончании конфликта мала.

В интервью каналу ZDF канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для прекращения конфликта на Украине необходимы дипломатические усилия. Первым шагом к урегулированию он назвал переговоры в Саудовской Аравии 5-6 августа, сообщает «Радиоточка НСН».

