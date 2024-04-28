Зеленский заявил о переговорах с США о военной помощи на 10 лет вперед

«Сейчас наши команды - Украины и Соединенных Штатов - работают над двусторонним соглашением о безопасности, уже над конкретным текстом работают», - сказал Зеленский.

По его словам, обсуждение касается новых объемов военной и финансовой помощи, производства оружия и политической поддержки со стороны Вашингтона. Украинский лидер заявил о намерении сделать соглашение с США «наиболее сильным» из всех подобных, которые Киев заключил с партнерами.

Ранее Палата представителей и Сенат Конгресса США одобрили пакет помощи Украине на сумму $61 миллиард. В марте 2024 года Вашингтон тайно передал Киеву тактические ракетные комплексы ATACMS, напоминает «Радиоточка НСН».

