Зеленский заявил о переговорах с США о военной помощи на 10 лет вперед
Украина ведет с США переговоры о военной и финансовой помощи на следующие 10 лет, заявил в обращении в своем Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский.
«Сейчас наши команды - Украины и Соединенных Штатов - работают над двусторонним соглашением о безопасности, уже над конкретным текстом работают», - сказал Зеленский.
По его словам, обсуждение касается новых объемов военной и финансовой помощи, производства оружия и политической поддержки со стороны Вашингтона. Украинский лидер заявил о намерении сделать соглашение с США «наиболее сильным» из всех подобных, которые Киев заключил с партнерами.
Ранее Палата представителей и Сенат Конгресса США одобрили пакет помощи Украине на сумму $61 миллиард. В марте 2024 года Вашингтон тайно передал Киеву тактические ракетные комплексы ATACMS, напоминает «Радиоточка НСН».
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