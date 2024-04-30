Белый дом заявил о поддержке Украины вне зависимости от окончания конфликта с РФ

США будут и дальше оказывать помощь Украине независимо от исхода боевых действий с Россией, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби на брифинге. По его словам, по завершении конфликта у Киева останется протяженная граница с РФ и соответствующие потребности в сфере безопасности.

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«Независимо от того, когда закончится эта война, независимо от того, как закончится эта война, у Украины по-прежнему будет протяженная граница с Россией, и у них по-прежнему будут законные потребности в сфере безопасности», - отметил Кирби.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддержку киевского режима вне зависимости от развития событий на поле боя. США рассматривают нынешние власти Украины как своего ключевого союзника в сдерживании российского влияния в регионе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении в своем Telegram-канале, что Украина ведет с США переговоры о военной и финансовой помощи на следующие 10 лет.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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