Шольц: США заранее проинформировали Германию о поставках кассетных бомб Украине

Германию не удивило решение США поставлять Украине кассетные бомбы, потому что Берлин был проинформирован Вашингтоном. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, его слова приводит РИА Новости.

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Поясняя свое решение, Штаты обосновали его нехваткой боеприпасов других типов.

В своем комментарии Шольц напомнил, что ни США, ну Украина, ни Россия не подписали конвенцию по кассетным боеприпасам.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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