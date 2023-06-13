Маск оценил потерю Украиной немецких танков Leopard 2

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал в Twitter на потерю военными Украины танков Leopard 2 немецкого производства.

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Один из пользователей соцсети предположил, что украинские военные недостаточно подготовлены для их использования, а возможные новые поставки будут напрасными.

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами», — заявил в ответ миллиардер. Как считает Маск, боевых машин должно быть «либо много», либо «не быть» вообще.

Как стало известно ранее, украинская армия потеряла как минимум половину переданных Финляндией танков Leopard 2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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