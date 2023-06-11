Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили три танка Leopard

Песков: сейчас нет никаких предпосылок для переговоров с Украиной Гладков: разовые выплаты в размере 10 тысяч рублей получили около 19 тыс. жителей Белгородской области ООН: из-за разрушения Каховской ГЭС 700 тыс. жителей Украины могут столкнуться с нехваткой питьевой воды Экс-президент Киргизии Бакиев приговорен в республике к 10 годам лишения свободы заочно Совет ISU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований