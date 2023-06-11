Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили три танка Leopard

Бойцы Вооруженных сил России за прошедшие сутки уничтожили три танка Leopard, заявило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

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Также ВС РФ ликвидировали британский зенитно-ракетный комплекс Stormer. Бойцы уничтожили боевую технику ВСУ на южнодонецком, донецком и запорожском направлениях, уточнили в ведомстве.

За сутки ВСУ потеряли более 50 военнослужащих, 11 танков, 17 боевых машин пехоты, четыре автомобиля и американскую артиллерийскую систему М777.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что ВСУ начали активные действия. По его словам, последствия контрнаступления ощутят все, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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