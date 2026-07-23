Российские бренды одежды устроили распродажи с дисконтом до 90%

Статистика показывает, что за первые шесть месяцев текущего года количество покупок одежды и обуви сократилось на 10% в годовом выражении, тогда как средний чек вырос на 7%. Ярким примером служит марка Gate31, которая по итогам первого квартала зафиксировала убыток в 31 млн рублей и сразу запустила акцию с дисконтом 31%. Основатель объяснил трудности затяжным спадом на рынке и желанием сохранить розничную сеть и персонал.

Еще более радикальный шаг предпринял бренд Feelz. В апреле компания объявила о приостановке деятельности и распродаже остатков коллекций с уценкой до 90%. Создатель марки отметил резкое падение продаж, особенно в физических магазинах, на фоне увеличения комиссий маркетплейсов, а также роста расходов на логистику и хранение товаров. После реализации товарных запасов владелец бизнеса планирует полностью пересмотреть свою рабочую модель.

Эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов в беседе с НСН ранее рассказал на каких условиях люксовые бренды вернутся в Россию.

