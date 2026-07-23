Белоруссия предупредила Польшу о готовящемся теракте против детей

Белоруссия официально предупредила польскую сторону о подготовке террористического акта на территории Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

Информация от правоохранительных органов была передана временному поверенному в делах Польши в Минске Кшиштофу Ожанне в ходе встречи в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно полученным данным, угрозу представляет человек ранее осужденный в Белоруссии по нескольким статьям Уголовного кодекса. Недавно польские власти лишили его дополнительной защиты и права на проживание в стране.