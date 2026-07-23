Белоруссия предупредила Польшу о готовящемся теракте против детей

Белоруссия официально предупредила польскую сторону о подготовке террористического акта на территории Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

Информация от правоохранительных органов была передана временному поверенному в делах Польши в Минске Кшиштофу Ожанне в ходе встречи в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно полученным данным, угрозу представляет человек ранее осужденный в Белоруссии по нескольким статьям Уголовного кодекса. Недавно польские власти лишили его дополнительной защиты и права на проживание в стране.

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Главной целью готовящегося преступления должны стать несовершеннолетние дети активистки с белорусским гражданством, которая постоянно проживает в Польше. Мотивом для планируемых действий называется месть за недостаточные усилия по сохранению за упомянутым осужденным его статуса на территории польского государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал отправлять плохих работников на охрану границы с Украиной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / dpa
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