Актер Кокорин прокомментировал угрозу забастовки в Голливуде из-за ИИ
Актер театра и кино Иван Кокорин прокомментировал возможную новую волну забастовок в Голливуде, вызванную назначением искусственного интеллекта на главную роль в полнометражном фильме. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В индустрии кино готовятся к протестам после того, как первая ИИ-модель получила центральную роль в киноленте. Актеры, режиссеры и сценаристы, которые недавно уже парализовали работу киностудий, вновь задумались о масштабных акциях. Однако специалисты уверены, что нейросети помогут сэкономить преимущественно на массовке и технических сценах.
Кокорин, снимавшийся у признанных мастеров кино, согласился с таким подходом. Он привел пример из театральной практики, где для ускорения производства можно заполнять лишь первые ряды зрительного зала. По мнению актера, подобные технологии позволят оптимизировать процессы без полного замещения живых артистов.
«Это даст возможность ускорить производство», – уверен Кокорин.
По мнению кинорежиссера и сценариста Николая Бурляева, искусственный интеллект в кинематографе дает большие возможности, но применять его нужно локально и относиться к технологии с осторожностью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Статья за «жучок»: Как не стать жертвой преследования после развода
- Звезда сериала «Сваты» Добронравов рассказал о долгом пути в профессию
- В России локальный ретейл оказался самым устойчивым бизнесом в кризис
- Российские бренды одежды устроили распродажи с дисконтом до 90%
- «Цены — не главное»: Названы цели ограничений на экспорт бензина и дизеля
- Минобороны РФ обыграло назначение Драпатого фразой Глеба Жеглова
- Белоруссия предупредила Польшу о готовящемся теракте против детей
- Взломать можно, но зачем? Россиян призвали не паниковать из-за старых роутеров
- Актер Кокорин прокомментировал угрозу забастовки в Голливуде из-за ИИ
- В Приморье женщина годами добивается выплат за испорченную пластикой грудь