Актер Кокорин прокомментировал угрозу забастовки в Голливуде из-за ИИ

Актер театра и кино Иван Кокорин прокомментировал возможную новую волну забастовок в Голливуде, вызванную назначением искусственного интеллекта на главную роль в полнометражном фильме. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В индустрии кино готовятся к протестам после того, как первая ИИ-модель получила центральную роль в киноленте. Актеры, режиссеры и сценаристы, которые недавно уже парализовали работу киностудий, вновь задумались о масштабных акциях. Однако специалисты уверены, что нейросети помогут сэкономить преимущественно на массовке и технических сценах.