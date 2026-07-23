Бастрыкин: Ущерб от атак ВСУ на Россию превысил 1 трлн рублей
Общий установленный ущерб от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донбасса, Новороссии, а также в приграничных и тыловых областях России превысил отметку в 1 трлн рублей. Эти данные в интервью ТАСС озвучил председатель Следственного комитета (СКР) РФ Александр Бастрыкин.
Глава СКР уточнил, что в ходе расследования уголовных дел размер ущерба от разрушения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах оценивается более чем в 560 млрд рублей. Для приграничных и тыловых субъектов эта сумма составляет свыше 535 млрд рублей. Работа по выявлению и фиксации последствий преступлений украинских боевиков ведется непрерывно.
Начиная с 2022 года, украинские военнослужащие нанесли удары по территориям 54 российских субъектов, находящихся за пределами зоны проведения СВО. По каждому из этих фактов следователи возбудили порядка 5,3 тыс. уголовных дел, отметил Бвстрыкин.
В результате этих действий погибли приблизительно 1,5 тыс. гражданских лиц, среди которых оказалось 45 детей. Травмы разной степени тяжести получили около 6,8 тыс. человек, включая 405 несовершеннолетних, резюмировал руководитель ведомства.
Ранее Бастрыкин раскрыл данные о дронах с антеннами Starlink, которые ВСУ использовали для удара по колледжу в Старобельске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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