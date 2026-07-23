Бастрыкин: Ущерб от атак ВСУ на Россию превысил 1 трлн рублей

Общий установленный ущерб от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донбасса, Новороссии, а также в приграничных и тыловых областях России превысил отметку в 1 трлн рублей. Эти данные в интервью ТАСС озвучил председатель Следственного комитета (СКР) РФ Александр Бастрыкин.

Глава СКР уточнил, что в ходе расследования уголовных дел размер ущерба от разрушения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах оценивается более чем в 560 млрд рублей. Для приграничных и тыловых субъектов эта сумма составляет свыше 535 млрд рублей. Работа по выявлению и фиксации последствий преступлений украинских боевиков ведется непрерывно.