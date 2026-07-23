Минобороны РФ обыграло назначение Драпатого фразой Глеба Жеглова

В оригинальном кинопроизведении эти слова произносит начальник оперативной группы Московского уголовного розыска Глеб Жеглов. Он обращается к главарю банды «Черная кошка» во время финального задержания всей преступной группировки.

Ранее кадровые перестановки в ВСУ было принято президентом Украины Владимиром Зеленским. Он официально освободил Александра Сырского от занимаемой должности и утвердил Михаила Драпатого на посту главкома, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

