Минобороны РФ обыграло назначение Драпатого фразой Глеба Жеглова
Министерство обороны России иронично отреагировало на назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ). Ведомство использовало известную цитату из культового фильма «Место встречи изменить нельзя» в своих официальных мессенджерах.
Публикация сопровождала сообщения об освобождении населенного пункта Белицкое. В качестве комментария к этим новостям представители министерства процитировали знаменитую фразу капитана Жеглова в исполнении Владимира Высоцкого.
«А теперь Горбатый (зачеркнуто) Драпатый! Я сказал: Драпатый!», – написали в соцсетях российского военного ведомства.
В оригинальном кинопроизведении эти слова произносит начальник оперативной группы Московского уголовного розыска Глеб Жеглов. Он обращается к главарю банды «Черная кошка» во время финального задержания всей преступной группировки.
Ранее кадровые перестановки в ВСУ было принято президентом Украины Владимиром Зеленским. Он официально освободил Александра Сырского от занимаемой должности и утвердил Михаила Драпатого на посту главкома, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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