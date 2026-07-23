Власти РФ рассматривают возможность продления запрета на экспорт бензина на полгода, дизеля для производителей — еще на месяц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Действующий запрет на экспорт топлива заканчивается 31 июля. При этом ожидается, что запрет на экспорт дизеля для непроизводителей будет продлен также на полгода. Пикин пояснил, как меры по ограничению экспорта помогают стабилизировать ситуацию.

«Задача сейчас — не сдерживание цен как таковое, а недопущение дефицита. Мы сейчас видим на заправках разные цены, ФАС выписывает за это предписания. Думаю, будут и штрафы вводить, но это в будущем. Сейчас задача — чтобы топливо было на заправках. Меры по ограничению экспорта частично этому способствуют. По дизелю точно способствуют: у нас даже образовался профицит. Отсутствие экспорта — это возможность пополнить запасы для производителей, чтобы удовлетворить рынок в полном объёме. Не стоит забывать, что август — начало активной уборочной кампании. Для сельхозпроизводителей, которые работают на дизеле, ограничения экспорта будут полезны. Что касается бензина, то тут вопрос более сложный. Запрет на экспорт бензина продлевается на более долгий срок, чтобы заводы по производству бензина снова начали работать», — сказал собеседник НСН.