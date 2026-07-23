«Цены — не главное»: Названы цели ограничений на экспорт бензина и дизеля
Сергей Пикин пояснил НСН, как меры по ограничению экспорта топлива помогают стабилизировать ситуацию.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил НСН, что сегодня главная задача — не столько сдерживание цен, сколько недопущение дефицита топлива на российском рынке.
Власти РФ рассматривают возможность продления запрета на экспорт бензина на полгода, дизеля для производителей — еще на месяц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Действующий запрет на экспорт топлива заканчивается 31 июля. При этом ожидается, что запрет на экспорт дизеля для непроизводителей будет продлен также на полгода. Пикин пояснил, как меры по ограничению экспорта помогают стабилизировать ситуацию.
«Задача сейчас — не сдерживание цен как таковое, а недопущение дефицита. Мы сейчас видим на заправках разные цены, ФАС выписывает за это предписания. Думаю, будут и штрафы вводить, но это в будущем. Сейчас задача — чтобы топливо было на заправках. Меры по ограничению экспорта частично этому способствуют. По дизелю точно способствуют: у нас даже образовался профицит. Отсутствие экспорта — это возможность пополнить запасы для производителей, чтобы удовлетворить рынок в полном объёме. Не стоит забывать, что август — начало активной уборочной кампании. Для сельхозпроизводителей, которые работают на дизеле, ограничения экспорта будут полезны. Что касается бензина, то тут вопрос более сложный. Запрет на экспорт бензина продлевается на более долгий срок, чтобы заводы по производству бензина снова начали работать», — сказал собеседник НСН.
По его словам, несмотря на сокращение экспортных доходов нефтяных компаний, ключевые налоговые поступления в казну сохраняются.
«От экспорта бензина мы не особо много получали, потому что объёмы не особо большие. У нас в принципе объёмы перепроизводства не особо большие были. Около половины произведённого дизеля мы отправляли на экспорт — это серьёзная статья доходов для производителей. С точки зрения бюджета в любом случае налоги на нефтяную отрасль никуда не делись: налог на добычу полезных ископаемых остался. Просто из‑за частичного ограничения экспорта нефтяные компании не в полной мере могут заработать», — добавил эксперт.
Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина сказала НСН, что спекуляция на бензине только разгоняет разрывы логистических цепочек и повышает цены, потому автомобилистам следует проявлять разумный подход.
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