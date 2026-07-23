В Приморье женщина годами добивается выплат за испорченную пластикой грудь

Судебный процесс длился четыре года и завершился победой пациентки. Клиника обязана выплатить ей более 500 тысяч рублей на повторное исправительное вмешательство. Однако за прошедший год на счет женщины поступило лишь около 3 тысяч рублей, а руководство медицинского учреждения, которым владеет супруг врача, уклоняется от полного погашения долга.

Адвокаты отмечают, что медицинская организация систематически нарушает стандарты оказания услуг и скрывает доходы. По имеющимся данным, клиника также имеет задолженность по налогам в размере 3 миллионов рублей. Подобные жалобы на осложнения и шрамы после процедур у данного специалиста поступают и от других пациентов.

Член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин в беседе с НСН ранее назвал самую рискованную операцию.

