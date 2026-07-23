В Приморье женщина годами добивается выплат за испорченную пластикой грудь
Жительница Приморского края шесть лет не может получить полную компенсацию за неудачную пластическую операцию по увеличению груди. По данным РЕН ТВ, хирург установила пациентке импланты значительно большего объема без ее согласия, что привело к серьезным проблемам со здоровьем и длительным судебным разбирательствам.
Вместо согласованных 380 миллилитров женщине вживили импланты объемом 530 миллилитров. Спустя годы хирург Ирина Вадовская при встрече с пострадавшей и журналистами отказалась признать факт проведения операции и свою ответственность за результат. Пациентка вынуждена постоянно носить специальное белье из-за смещения имплантов и испытывает постоянные боли.
Судебный процесс длился четыре года и завершился победой пациентки. Клиника обязана выплатить ей более 500 тысяч рублей на повторное исправительное вмешательство. Однако за прошедший год на счет женщины поступило лишь около 3 тысяч рублей, а руководство медицинского учреждения, которым владеет супруг врача, уклоняется от полного погашения долга.
Адвокаты отмечают, что медицинская организация систематически нарушает стандарты оказания услуг и скрывает доходы. По имеющимся данным, клиника также имеет задолженность по налогам в размере 3 миллионов рублей. Подобные жалобы на осложнения и шрамы после процедур у данного специалиста поступают и от других пациентов.
Член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин в беседе с НСН ранее назвал самую рискованную операцию.
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