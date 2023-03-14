Марочко: Киев активизировал работу диверсантов в ЛНР

Киев начал активнее применять диверсионно-разведывательные группы на линии боевого столкновения в районе Сватово и Кременной в ЛНР. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, это связано с улучшением погодных условий. Марочко рассказал, что диверсанты работают в небольших группах и используют беспилотники, а также спутниковые средства связи.

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Ранее Марочко сообщил, что украинские военкоматы активизировали вербовку женщин для службы в ВСУ и отправки в зону проведения специальной военной операции. Речь идет о тех, кто получил образование в области химии, биологии, биотехнологии, ветеринарной медицины.

По его словам, предпочтительный возраст женщин-военнослужащих — от 22 до 45 лет. Подписавших контракт принимают на военную службу в оперативном порядке, присваивая военно-учетную специальность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияЛНР
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