Марочко: Киев активизировал работу диверсантов в ЛНР

Киев начал активнее применять диверсионно-разведывательные группы на линии боевого столкновения в районе Сватово и Кременной в ЛНР. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, это связано с улучшением погодных условий. Марочко рассказал, что диверсанты работают в небольших группах и используют беспилотники, а также спутниковые средства связи.