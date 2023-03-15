Бойцы Росгвардии предотвратили диверсию в ЛНР

Военнослужащие Росгвардии нашли тайник с самодельным взрывным устройством и предотвратили диверсию в ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба ведомства порталу Lenta.ru.

Источник сообщил об обнаружении схрона диверсантов, планировавших теракты в Луганске

Отмечается, что схрон был обнаружен в недостроенном доме. Были изъяты ручные гранаты, стрелковое оружие и свыше 1700 патронов. Также бойцы Росгвардии нашли самодельное взрывное устройство.

Поскольку дом расположен поблизости от маршрутов передвижения войск, найденное оружие могло предназначаться для совершения диверсии.

Ранее Росгвардия обнаружила в Запорожской и Херсонской областях тайники с оружием и боеприпасами украинской армии.

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:ЛНРРосгвардия
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