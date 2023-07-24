Марочко: ВСУ усилили удары по Сватово и его окрестностям

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили артиллерийские удары по населенному пункту Сватово и его окрестностям. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

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Он отметил, что были применены, в частности, РСЗО HIMARS. По словам Марочко, большая часть боеприпасов была сбита системами противовоздушной обороны (ПВО) России.

Ранее, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело из-за медленных поставок вооружений со стороны стран Запада. По его словам, Киев не рассчитал нужное для подготовки контрнаступления время, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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