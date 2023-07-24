Марочко: ВСУ усилили удары по Сватово и его окрестностям

Он отметил, что были применены, в частности, РСЗО HIMARS. По словам Марочко, большая часть боеприпасов была сбита системами противовоздушной обороны (ПВО) России.

Ранее, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело из-за медленных поставок вооружений со стороны стран Запада. По его словам, Киев не рассчитал нужное для подготовки контрнаступления время, сообщает «Радиоточка НСН».

