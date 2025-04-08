В Кремле рекомендовали задать суду вопрос об иске «Роснано» к Чубайсу

Иск компании «Роснано» о взыскании убытков с экс-главы Анатолия Чубайса связан с судебными разбирательствами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отказался комментировать задержание экс-заместителей Чубайса

Официальный представитель Кремля отказался комментировать судебные разбирательства.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства экс-гендиректора «Роснано» и еще семи человек на сумму свыше 5,6 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковРоснаноАнатолий Чубайс

Горячие новости

Все новости

партнеры