В Кремле рекомендовали задать суду вопрос об иске «Роснано» к Чубайсу
8 апреля 202502:02
Иск компании «Роснано» о взыскании убытков с экс-главы Анатолия Чубайса связан с судебными разбирательствами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля отказался комментировать судебные разбирательства.
Ранее стало известно, что Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства экс-гендиректора «Роснано» и еще семи человек на сумму свыше 5,6 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru