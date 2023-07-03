Силовики нашли схрон украинских диверсантов в ЛНР
Сотрудники силовых структур обнаружили схрон с оружием украинских диверсантов в Северодонецке в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал агентству один из силовиков, тайник нашли в полуразрушенном многоэтажном здании напротив одной из больниц города. Из объекта видно центральный вход больницы, в которую заезжают высокопоставленные лица, ходят военные и гражданские.
«Скорее всего, этот схрон был сделан перед каким-то мероприятием для совершения террористического акта», — указал собеседник РИА Новости.
Силовик отметил, что местные жители рассказали спецслужбам о людях, которых видели в заброшенном здании. После проверки в подвале был найден заминированный схрон с двумя гранатометами, боеприпасами, снайперской винтовкой Драгунова. Кроме того, на этажах здания находились места для наблюдения и размещения снайпера.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru