СМИ: Кабели на Балтике могли быть повреждены в результате подкупа капитана

По данным издания, это могло произойти в результате подкупа капитана судна, чтобы он спустил якорь. В этом случае операция обходится дешево и требует минимальных затрат.

Отмечается, что подводные кабели при повреждении сложно восстанавливать, так как количество предназначенных для этого ремонтных кораблей ограничено. Проводить такие операции на Балтике легко из-за небольшой глубины моря.

Ранее стало известно, что расследование обрывов кабелей в Балтийском море зашло в тупик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

