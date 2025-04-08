СМИ: Кабели на Балтике могли быть повреждены в результате подкупа капитана
Подводные энергетические и коммуникационные кабели в Балтийском море могли быть повреждены якорем, сообщает Politico.
По данным издания, это могло произойти в результате подкупа капитана судна, чтобы он спустил якорь. В этом случае операция обходится дешево и требует минимальных затрат.
Отмечается, что подводные кабели при повреждении сложно восстанавливать, так как количество предназначенных для этого ремонтных кораблей ограничено. Проводить такие операции на Балтике легко из-за небольшой глубины моря.
Ранее стало известно, что расследование обрывов кабелей в Балтийском море зашло в тупик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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