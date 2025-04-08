В продолжении конфликта вокруг Украины виновно только «глубинное государство», сообщает «360» со ссылкой на заявление главы правительства Грузии Ираклия Кобахидзе.

По его словам, ранее в этот процесс вовлекли структуры из США, однако впоследствии «глубинное государство» поручило продолжать конфликт представителям Европейского союза. Как отметил премьер-министр, для этого они используют бюрократию Запада, поэтому в интересах Грузии не допустить украинского сценария.

Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия предотвратила открытие второго фронта против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

