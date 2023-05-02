Марочко: ВСУ попытаются омрачить празднование Дня Победы провокациями

В период майских праздников Киев может попытаться вернуть потерянные территории, а для этого пойдет на провокации, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости. Он отметил, что ВСУ попытаются омрачить 9 мая.

По его словам, обстановка в зоне СВО сейчас напряженная, ВСУ скапливают резервы материально-технических средств, формируют ударные группы, готовясь к масштабному контрнаступлению.