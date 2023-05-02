Марочко: ВСУ попытаются омрачить празднование Дня Победы провокациями

В период майских праздников Киев может попытаться вернуть потерянные территории, а для этого пойдет на провокации, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости. Он отметил, что ВСУ попытаются омрачить 9 мая.

По его словам, обстановка в зоне СВО сейчас напряженная, ВСУ скапливают резервы материально-технических средств, формируют ударные группы, готовясь к масштабному контрнаступлению.

«Все готово!»: Россия вышла на финишную прямую в Артемовске, ВСУ – в контрнаступлении

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ абсолютно точно начнётся в ближайшие две недели. По его словам, пока их сдерживала погода и «внутренние проблемы». По его словам, атака украинских сил начнется не позже 15 мая.

Накануне ррезидент Украины Владимир Зеленский в интервью финской медиакорпорации Yle не назвал точный сроки, но указал, что Украина рассчитывает захватить Крым. При этом он допустил, что военное противостояние может продолжаться «годами или даже десятилетиями», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:День ПобедыУкраинаСпецоперацияВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры