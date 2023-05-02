Марочко: ВСУ попытаются омрачить празднование Дня Победы провокациями
В период майских праздников Киев может попытаться вернуть потерянные территории, а для этого пойдет на провокации, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости. Он отметил, что ВСУ попытаются омрачить 9 мая.
По его словам, обстановка в зоне СВО сейчас напряженная, ВСУ скапливают резервы материально-технических средств, формируют ударные группы, готовясь к масштабному контрнаступлению.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ абсолютно точно начнётся в ближайшие две недели. По его словам, пока их сдерживала погода и «внутренние проблемы». По его словам, атака украинских сил начнется не позже 15 мая.
Накануне ррезидент Украины Владимир Зеленский в интервью финской медиакорпорации Yle не назвал точный сроки, но указал, что Украина рассчитывает захватить Крым. При этом он допустил, что военное противостояние может продолжаться «годами или даже десятилетиями», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 242 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 681 / сут.
- В московском регионе минувшей ночью зафиксировали заморозки
- Рогов предложил создать ополчение во всех приграничных регионах
- В Крыму призвали освободить Одессу от оккупации
- В ЛНР заявили, что потери ВСУ на отдельных направлениях за неделю удвоились
- СМИ: Adidas планирует продать бизнес в России
- Марочко: ВСУ попытаются омрачить празднование Дня Победы провокациями
- Госдеп: Решение о вступлении Украины в НАТО надо принять коллективно
- В Венгрии украинцев выгнали из деревни после нападений на женщин
- В Госдуме предложили ввести выплаты для проживших в браке более 20 лет
- «Вызов» собрал уже почти миллиард рублей в кинопрокате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru