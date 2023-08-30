Украинский Ми-8 ударил по своим позициям на Купянском направлении

По словам Якимкина, Ми-8 должен был поддержать обороняющиеся украинские подразделения на рубеже Копанки-Новосергеевка, отмечает Ura.ru.

«Противник ... применил вертолет Ми-8, но в результате недолета нанес огневое поражение по своим позициям», — указал офицер.

Кроме того, передовые подразделения группировки «Запад» отразили две контратаки ВСУ, пишет «Свободная пресса». Противник попытался продвинуться силами до усиленного взвода при поддержке танков и артиллерии 44-й украинской отдельной механизированной бригады.

