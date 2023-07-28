Марочко: Украинская ПВО показала неэффективность на Луганском участке фронта

Украинская ПВО за неделю не смогла поразить ни одной цели на луганском участке, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, Украина использует как советские, так и западные образцы комплексов.

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Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно срочно усилить систему ПВО для продолжения зерновой инициативы и для защиты граждан. Он отметил, что затронул эту тему во время разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. По его словам, обсуждалось также дальнейшее оборонное сотрудничество и ход украинских наступательных операций, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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