В России могут ввести ограничения на мессенджеры из недружественных стран

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений на использование программного обеспечения, включая коммуникационные сервисы, разработанного в недружественных иностранных государствах. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с представителями бизнеса.

Согласно документу, кабмину предстоит представить предложения по этому вопросу до 1 сентября 2025 года.