Трамп снова пригрозил России пошлинами при отсутствии сделки по Украине
Президент США Дональд Трамп поддерживает идею дипломатического урегулирования конфликта между Россией и Украиной, однако в случае отсутствия прогресса по соглашению о прекращении огня готов ввести жесткие торговые ограничения. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов.
По ее словам, Трамп хочет, чтобы конфликт завершился политико-дипломатическим путем.
Вместе с тем, как подчеркнула Левитт, если в течение ближайших 50 дней сторонам не удастся достичь соглашения, США намерены ввести против России «очень высокие тарифы» и применить меры вторичных санкций.
Ранее глава Белого дома заявил о своей «сильной неудовлетворенности» действиями Москвы. Он сообщил, что в случае провала мирных переговоров пошлины на поставки российских товаров в США могут достичь порядка 100%. При этом Трамп выразил надежду, что до введения этих мер дело не дойдет, передает «Радиоточка НСН».
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