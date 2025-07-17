Трамп снова пригрозил России пошлинами при отсутствии сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп поддерживает идею дипломатического урегулирования конфликта между Россией и Украиной, однако в случае отсутствия прогресса по соглашению о прекращении огня готов ввести жесткие торговые ограничения. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов.

По ее словам, Трамп хочет, чтобы конфликт завершился политико-дипломатическим путем.