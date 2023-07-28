Минобороны: Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Подмосковье
Минобороны России сообщило о пресечении атаки украинского беспилотника в Подмосковье. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.
«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области», — отметили в министерстве.
Дрон был уничтожен средствами противовоздушной обороны. По данным военного ведомства, никто не пострадал, разрушений нет, пишет Ura.ru.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке атаки украинского БПЛА в ночь на пятницу, напоминает телеканал «360». По словам градоначальника, аппарат был сбит силами Минобороны.
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