Минобороны: Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Подмосковье

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области», — отметили в министерстве.

Дрон был уничтожен средствами противовоздушной обороны. По данным военного ведомства, никто не пострадал, разрушений нет, пишет Ura.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке атаки украинского БПЛА в ночь на пятницу, напоминает телеканал «360». По словам градоначальника, аппарат был сбит силами Минобороны.

