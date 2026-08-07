Марочко: Сотрудники портов Украины готовятся к увольнениям

Сотрудники портов Одессы, Николаева и Измаила готовятся к увольнениям, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

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По его словам, это связано с простоями украинской портовой инфраструктуры. Ни один крупногабаритный корабль за текущую неделю не зашел в порты Одессы, Николаева и Измаила на фоне ударов армии России.

Отмечается, что работники портов находятся в растерянности, поскольку практически никто не знает, будут ли фрахтоваться судна дальше. Люди уже готовятся к увольнениям.

Ранее стало известно, что потери сельскохозяйственного сектора Украины от простоя портов Одесса, Южный и Черноморск, через которые осуществлялась большая часть экспорта Киева, в 2026 году могут составить до $3 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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