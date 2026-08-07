Европа потребовала от Анкары подтверждать происхождение газа

Страны Европы требуют от Анкары предоставлять документы о происхождении поступающего через турецкую территорию природного газа, заявил AHaber министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

Эксперт объяснил причины дефицита газа в европейских хранилищах

По его словам, также следует подтверждать, что он не является российским. Европейские партнеры настаивают на оформлении поставок с подтверждением их происхождения. Министр указал, что Турция располагает возможностью экспортировать около 70-80 млрд куб. м газа в год, поступающего в страну по различным маршрутам.

Байрактар подчеркнул значение газопровода «Турецкий поток» для внутренней энергетической безопасности страны. Он отметил, что отказ европейских стран от российского газа привел к осложнению их энергетического положения.

Ранее стало известно, что Европа в июле сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) до минимальных значений за почти два года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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