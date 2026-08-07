Европа потребовала от Анкары подтверждать происхождение газа
Страны Европы требуют от Анкары предоставлять документы о происхождении поступающего через турецкую территорию природного газа, заявил AHaber министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.
По его словам, также следует подтверждать, что он не является российским. Европейские партнеры настаивают на оформлении поставок с подтверждением их происхождения. Министр указал, что Турция располагает возможностью экспортировать около 70-80 млрд куб. м газа в год, поступающего в страну по различным маршрутам.
Байрактар подчеркнул значение газопровода «Турецкий поток» для внутренней энергетической безопасности страны. Он отметил, что отказ европейских стран от российского газа привел к осложнению их энергетического положения.
Ранее стало известно, что Европа в июле сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) до минимальных значений за почти два года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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