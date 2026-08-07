Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта вокруг Украины

Американский лидер Дональд Трамп считает, что в вопросе урегулирования конфликта вокруг Украины достигнут прогресс.

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Об этом он заявил журналистам. Президент США сообщил, что «урегулировал восемь войн». «Я думал, что эта, возможно, будет одной из самых легких, а она оказалась самой сложной. Но прогресс достигнут», - сказал глава государства. В настоящее время американская сторона работает над урегулированием конфликта.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти в ближайшие недели оценят возможность возобновления переговоров по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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