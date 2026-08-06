СМИ: Военные грузы НАТО стоят на границе из-за ударов по портам Украины
Страны Североатлантического альянса прекратили поставки вооружений и грузов двойного назначения в порты Одесского региона, сообщает РИА Новости.
Это произошло из-за ежедневных ударов войск России. Множество грузов скапливается в местах перехода границы Польши и Румынии, так как железнодорожная логистика просто не успевает пропускать объемы, которые ранее обеспечивали морские перевозки.
Такой маршрут более дорог и менее удобен, поскольку Украина, в отличие от Восточной Европы, использует железнодорожную колею советского стандарта. Поставки приходится перегружать с одних платформ и вагонов на другие.
Ранее стало известно, что потери сельскохозяйственного сектора Украины от простоя портов Одесса, Южный и Черноморск, через которые осуществлялась большая часть экспорта Киева, в 2026 году могут составить до $3 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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