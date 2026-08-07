Росстат: Средняя зарплата в Москве - 183,6 тыс. рублей
Средняя заработная плата в Москве за год увеличилась более чем на 15 тыс. рублей, сообщает ТАСС.
Таковы данные Росстата. В мае средняя зарплата в мегаполисе составила 183,6 тыс. рублей. В этом же месяце прошлого года показатель находился на уровне 168,4 тыс. рублей.
За год средняя заработная плата в городе увеличилась на 15,2 тыс. рублей. Средний размер начисленной месячной заработной платы по России в мае 2026 года составил 110 тыс. 216 рублей.
Ранее стало известно, что средние зарплаты в России превысили показатели трех стран ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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