Росстат: Средняя зарплата в Москве - 183,6 тыс. рублей

Таковы данные Росстата. В мае средняя зарплата в мегаполисе составила 183,6 тыс. рублей. В этом же месяце прошлого года показатель находился на уровне 168,4 тыс. рублей.

За год средняя заработная плата в городе увеличилась на 15,2 тыс. рублей. Средний размер начисленной месячной заработной платы по России в мае 2026 года составил 110 тыс. 216 рублей.

Ранее стало известно, что средние зарплаты в России превысили показатели трех стран ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

