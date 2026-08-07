Ему доложили об обстановке на добропольском направлении. Полковник рассказал, что подразделения работают без остановки и применяют новые приемы ведения боя. По словам главы государства, «дивизия действует в хорошем темпе». Путин поблагодарил Шихабидова, его подчиненных, всех бойцов и командиров.

Российские войска отразили на этом участке 71 атаку. Согласно докладу, уничтожены более 6 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще 19 взяты в плен. Украина потеряла 14 танков, 140 боевых бронированных машин, 54 артиллерийских орудия, миномет и 210 единиц автотехники.

Лидер России попросил передать российским бойцам наилучшие пожелания. Шихабидов пообещал выполнить его просьбу.

Вооруженные силы России до конца лета могут освободить Доброполье, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, удары по Западной Украине также будут влиять на продвижение российских войск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

